التحالف العربى يقصف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثيين وصالح بالعاصمة اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منزل أحد قيادات الحوثيين فى منطقة سعوان شرقى صنعاء، وسمع دوى انفجارات بالمكان فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، كما استهدفت الطائرات معسكر الأمن المركزى بمنطقة الصباحة ومخازن المؤسسة الاقتصادية غربى العاصمة.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء ومزرعة لأحد الموالين للحوثيين بالقرب من المطار شمالى العاصمة، ومعسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعين جنوبى العاصمة.