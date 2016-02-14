أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف العربى يقصف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثيين وصالح بالعاصمة اليمنية

Google+ Print
التحالف العربى يقصف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثيين وصالح بالعاصمة اليمنية التحالف العربى يقصف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثيين وصالح بالعاصمة اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منزل أحد قيادات الحوثيين فى منطقة سعوان شرقى صنعاء، وسمع دوى انفجارات بالمكان فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، كما استهدفت الطائرات معسكر الأمن المركزى بمنطقة الصباحة ومخازن المؤسسة الاقتصادية غربى العاصمة.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء ومزرعة لأحد الموالين للحوثيين بالقرب من المطار شمالى العاصمة، ومعسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعين جنوبى العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365