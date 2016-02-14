الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الأحد، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا العام نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية نهارًا على بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 12 العظمى 27
الإسكندريةالصغرى 10 العظمى 25
مطروحالصغرى 12 العظمى 27
بورسعيدالصغرى 13 العظمى 22
دمياطالصغرى 13 العظمى 22
بلطيمالصغرى 12 العظمى 26
الإسماعيليةالصغرى 13 العظمى 28
السويسالصغرى 13 العظمى 28
العريشالصغرى 7 العظمى 26
نخلالصغرى 4 العظمى 23
طاباالصغرى 10 العظمى 24
الطورالصغرى 11 العظمى 24
مرسى علمالصغرى 11 العظمى 27
الغردقةالصغرى 13 العظمى 29
شرم الشيخالصغرى 16 العظمى 27
رفحالصغرى 7 العظمى 25
كاترينالصغرى 8 العظمى 21.
وسيوةالصغرى 6 العظمى 26
المنياالصغرى 6 العظمى 26
الفيومالصغرى 8 العظمى 27
رأس سدرالصغرى 12 العظمى 25
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 29
وسط الدلتاالصغرى 12 العظمى 27
أسيوطالصغرى 5 العظمى 26
سوهاجالصغرى 6 العظمى 26
الأقصرالصغرى 8 العظمى 28
أسوانالصغرى 11 العظمى 29
شلاتينالصغرى 13 العظمى 27
حلايبالصغرى 14 العظمى 25
الوادى الجديدالصغرى 5 العظمى 27
قناالصغرى 8 العظمى 29
نويبعالصغرى 16 العظمى 26
السلومالصغرى 12 العظمى 28 .
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