الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الأحد، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا العام نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية نهارًا على بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

وسيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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