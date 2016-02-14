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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27

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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27 الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 27
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الأحد، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا العام نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية نهارًا على بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 12 العظمى 27

الإسكندرية

الصغرى 10 العظمى 25

مطروح

الصغرى 12 العظمى 27

بورسعيد

الصغرى 13 العظمى 22

دمياط

الصغرى 13 العظمى 22

بلطيم

الصغرى 12 العظمى 26

الإسماعيلية

الصغرى 13 العظمى 28

السويس

الصغرى 13 العظمى 28

العريش

الصغرى 7 العظمى 26

نخل

الصغرى 4 العظمى 23

طابا

الصغرى 10 العظمى 24

الطور

الصغرى 11 العظمى 24

مرسى علم

الصغرى 11 العظمى 27

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 29

شرم الشيخ

الصغرى 16 العظمى 27

رفح

الصغرى 7 العظمى 25

كاترين

الصغرى 8 العظمى 21.

وسيوة

الصغرى 6 العظمى 26

المنيا

الصغرى 6 العظمى 26

الفيوم

الصغرى 8 العظمى 27

رأس سدر

الصغرى 12 العظمى 25

أبوسمبل

الصغرى 9 العظمى 29

وسط الدلتا

الصغرى 12 العظمى 27

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 26

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 26

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 28

أسوان

الصغرى 11 العظمى 29

شلاتين

الصغرى 13 العظمى 27

حلايب

الصغرى 14 العظمى 25

الوادى الجديد

الصغرى 5 العظمى 27

قنا

الصغرى 8 العظمى 29

نويبع

الصغرى 16 العظمى 26

السلوم

الصغرى 12 العظمى 28 .

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