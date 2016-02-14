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استكمال محاكمة 11 متهم بالشذوذ الجنسى بالعجوزة.. اليوم

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استكمال محاكمة 11 متهم بالشذوذ الجنسى بالعجوزة.. اليوم استكمال محاكمة 11 متهم بالشذوذ الجنسى بالعجوزة.. اليوم
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سمير سكر وسكرتارية سامى غريبة محاكمة 11 شاب لاتهامهم بممارسه الشذوذ الجنسى داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين، ومن المنتظر ان تتسلم النيابة فى جلسة اليوم التقرير الطبى الخاص بالمتهمين.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت ان المتهمين، تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، اثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى وارتداء بعضاً منهم الملابس النسائية وضعهم مساحيق التجميل، وانهم اعتداوا عقد اللقاءات الجنسية بذات الشقة المذكورة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعى، وضبط بحوزتهم العاب جنسية واعضاء تناسيلية صناعية اخرى.

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مصر 365