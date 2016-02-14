حبس5طلاب أحرقوا كنترول مدرسة بالشروق لضمان حصولهم على الدرجات النهائية

أمر المستشار شريف عبد المنعمن مدير نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 5 طلاب، أشعلوا النار بكنترول مدرسة بمدينة الشروق، للحصول على الدرجات النهائية، 4 أيام على ذمة التحقيق .

وكشفت تحقيقات النيابة، التى أشرف عليها المستشار وليد السعيد، رئيس النيابة أن المتهمين طلاب بالمرحلة الثانوية ، واختمرت فى عقلهم فكرة شيطانية لتعويض فشلهم فى الإجابة على ورقة الاسئلة، وتفادى رسوبهم فى المواد التى امتحنوا فيها، وهى أن يحرقوا كل أوراق اجابات الطلبة وبالتالى يضمنون الحصول على الدرجات النهائية.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الطبلة اتفقوا على دخول المدرسة فجرا وجلبوا مادة حارقة" بنزين"، ووزعوا الأدوار على بعضهم، فمنهم من كان يراقب المدرسة من الخارج، والآخر كان يراقب من الداخل، وتمكن الطلبة من دخول غرفة الكنترول وسكبوا عليها البنزين، ثم اشعلوا النار بها إلى أتت على كل محتوياتها ، وأحرق الطلبة كل أوراق الإجابات الخاصة بالطلبة بما فيهم أوراق اجابتهم ،الى أن حضرت سيارات المطافئ وسيطرت على الحريق بعد أن اتى على محتويات الغرفة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على عليهم بعد تكثيف التحريات وتم احالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق

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