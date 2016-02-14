بلاش أدوية.. نصائح لمقاومة الخمول والكسل بطبق عدس وسبانخ وفنجان شاى أخضر

مع الإرهاق اليومى الذى نعيشه سواء فى العمل أو الدراسة، نشعر بالتعب والخمول وقلة النشاط وهذا يؤثر على قدراتنا فى تقديم أفضل ما لدينا ويدفع البعض للجوء إلى المنشطات الكيميائية الضارة وفى السطور التالية يقدم الموقع الأمريكى "womansday" طرقًا طبيعية لزيادة النشاط بتناول أطعمة معينة منها:>يمكنك تناول الحبوب الكاملة التى تساعد خلايا الدم الحمراء على توصيل الأكسجين للمخ وتتميز هذه الحبوب بقلة السعرات الحرارية كما يمكن تناول الشاى الأخضر لما يحوى من أحماض أمينية تساعد على اليقظة.

ويمكن تناول مشروب الكاكاو فهو على عكس الشائع لا يهدئ الأعصاب ولكنه غنى من الفلافانول والمركبات التى تزيد تدفق الدم للمخ وهذا هو المطلوب لاستعادة النشاط.

ورغم نظرة البعض إلى العدس باعتباره من الوجبات البسيطة غير المهمة إلا أنه يعد طبقًا مثاليًا يجمع بينالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف التى لا ينخفض بعد تناولها معدل السكر فى الدم وبالتالى لن نشعر بالكسل، وبالتالى يعتبر العدس من الوجبات التى يمكننا الاعتماد عليها فى الحصول على النشاط.

وفى وجبة العشاء يمكن تناول شريحة من اللحم الأستيك لأنها تحوى فيتامين B12 الذى يساعد فى حفاظ الجسم على نشاطه مع خضار السبانخ، وبهذه الطريقة تكون استبدلت الحبوب الكيميائية بالأطعمة الطبيعية التى تساعدك على النشاط وتحافظ على وزنك المثالى.