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الهلباوى: انفصال إخوان الأردن عن الجماعة بمصر هدفه تجنب حظر نشاطهم

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الهلباوى: انفصال إخوان الأردن عن الجماعة بمصر هدفه تجنب حظر نشاطهم الهلباوى: انفصال إخوان الأردن عن الجماعة بمصر هدفه تجنب حظر نشاطهم
قال كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الاخوان فى الغرب، إن قرار جماعة الإخوان فى الأردن بإلغاء تبعيتها للجماعة فى ، هدفه تفادى صدور قرار من السلطات الأردنية بحل الجماعة، وحظر انشطتها داخل المملكة، مشيرا إلى أن الجماعة فى الأردن تعانى حالة شديدة من الانقسام.

وأوضح "الهلباوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لائحة الجماعة فى الأردن منذ عام 1946 ، تنص على أن الإخوان فى الأردن ، هى فرع لإخوان مصر ،واستمر العمل بهذه اللائحة طوال السنوات الماضية، لكن فى العام الماضى سعى عبد المجيد الزنيبات ومجموعة أخرى من الإخوان فى الإردن إلى تشكيل مجموعة جديدة داخل صفوف الجماعة ،وطالبت بتغيير اللائحة الداخلية لكن مجموعة أخرى بقيادة همام سعيد المراقب العام الحالى تمسكت بالتبعية للإخوان فى مصر

وأكد الهلباوى أن إقرار التعديلات التى تفصل بين الإخوان فى الاردن عن إخوان مصر من جانب مجموعة همام سعيد، بمثابة تحرك مفاجئ


>صحف أردنية: إخوان الأردن يقرون إلغاء تبعيتهم للتنظيم فى مصر

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