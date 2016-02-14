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ضمن الهدف الأول للجائزة وهو تكريم المتميزين من المهنيين السعوديين الذين يمارسون أعمالهم في سوق العمل الحر تم تكريم كل من
1- عبدالرحمن عبدالعزيز الدريعي - ميكانيكي سيارات
2- الحميدي بن عبدالله الحميدي - تمديدات صحية ونجارة
3- محمد ابراهيم السلوم - تمديدات كهربائية
4- حمد محمد السنيد - حرفي أعمال ومنتجات تراثية
5- عبد الله بن محرج المحرج -- مدرب حرف تراثية
6- مشاعل بنت عبد الرحمن العيسى - وجبات منزلية
كما تم تكريم ثلاثة من الطلاب المهنيين وهم الطالب ابراهيم المفرج والطالب أحمد الثميري والطالب عبدالعزيز البديري والطالبة شوق عادل الوكيل..