نجار سعودي يتحدى العالمية

نجار سعودي ينافس بمنتجاته المنتجات التركية والسويدية،هذا ما يراه النجار ناصر الغامدي، ليس حلماً منه فقط، بل تأكيد على تحقيقه بالاصرار.. ويعتبر أن النجارة علم ومهنة وحياة إذا دخلها الإنسان ومارسها بإتقان ساعدته بأمور حياته كلها وفتحت له باب رزق.

ويحتضن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ركن "أنا استطيع" النجار ناصر الغامدي لتعريف المجتمع بمهنته وحرفيته.

ويشير إلى أنه حرص هذا العام أن تكون مشاركته مميزة فقام بإعداد كتيب تعريفي متخصص تحت مسمى "كن مهنيا في منزلك" ليُفاجأ بأن الإقبال على الكتيب والاستفادة منه كان كبيراً من السيدات والأطفال، حيث كانوا يحرصن على أن يجرّبن بأنفسهن و يستفسرن منه عن كيفية فتح الباب في حال أغلق على أحد الأطفال، ليعلمهم هو عن الطريقة بطريقته؛ قائلاً " لا داعي لطلب الدفاع المدني أو الانهيار والبكاء ,ويجب التعامل بكل هدوء مع الحالة ".

ويروي قصته مع النجارة بأنه كان يحب أن يمارس أعمال التركيب وإصلاح الأبواب وأقفالها بنفسه وهو صغير، وعندما كبر التحق بأحد المعاهد الصناعية الثانوية وبعدها زار عدداً من مصانع النجارة خارج المملكة؛ ليزداد شغفاً بها، ثم أصبح مشرفا على قسم النجارة بالمعهد الصناعي الثانوي بالطائف، ويمارس أعمال النجارة بشكل حر.

قرر نشر مبادئ النجارة بين أفراد المجتمع في القرية التراثية

ويؤكد أنه قرر أن لا يكتفي بأسرار النجارة لنفسه أو مع المتدربين بالمعهد لديه, بل يحرص على نشر مبادئ النجارة بالمجتمع ليعرفها الكبير والصغير, وقال "من خلال سفري للخارج لمشاهدة مصانع النجارة شاهدت كيفية إتقان العديد من الشعوب لمبادئ النجارة فهم لا يطلبون عاملاً لإصلاح أو تركيب شيء بسيط مفضلين القيام بها بأنفسهم, وهو ما حفزني على إعداد الكتيب التعريفي والذي لاقى إقبالاً من الكثيرين لرغبتهم في التعلم".

ويوضح الغامدي أنه وجد فضولاً ورغبة لدى الكثيرين خاصة السيدات والأطفال للاستفسار والتعلم والتجربة.