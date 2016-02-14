تدشين حملة مكافحة السمنة لدى الأطفال في الرياض.. اليوم

يرعى د. ناصر الدوسري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة، صباح اليوم (الأحد) حفل تدشين فعاليات حملة مكافحة السمنة لدى الأطفال والتي تنظمها صحة الرياض تحت شعار "كافح" بهدف التعريف بالمخاطر الصحية للسمنة عند الأطفال وما قد ينتج عنها من أمراض.

ويفتتح مدير عام صحة الرياض بالإنابة خلال الحفل والذي يقام بالقاعة الكبرى بمقر المديرية بالعاصمة المعرض التوعوي المصاحب للحملة، والذي يحتوي على باقة من الأنشطة التوعوية بأسباب السمنة عند الأطفال والعادات الغذائية والسلوكية المسببة لها، ووسائل الوقاية من فرص الإصابة بالسمنة وطرق علاج السمنة على ضوء التشخيص الدقيق لأسبابها. وسيتضمن الحفل محاضرات علمية؛ المحاضرة الأولى يتحدث فيها الدكتور عبدالله الشايع عن السمنة لدى الأطفال أسبابها وعلاجها، والمحاضرة الثانية يقدمها الدكتور عبدالكريم الحسين عن التغذية السليمة؛ حيث ستحسب بمعدل خمس ساعات للحضور.

وأوضح سعد بن مسفر القحطاني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في "صحة الرياض"، مؤكداً أن فعاليات حملة "كافح" لمكافحة السمنة لدى الأطفال لعام 2016م ستتضمن عددا من الندوات والمحاضرات التوعوية وأركان التوعية في المراكز التجارية بمدينة الرياض، إضافة إلى زيارات ميدانية للمدارس، وتوزيع عدد كبير من الإصدارات والمطبوعات لتنمية الوعي بمخاطر السمنة على صحة الطفل البدنية والنفسية وتصحيح العادات الغذائية وغير الصحية المسببة للسمنة وإرشاد الآباء والأمهات إلى الطرق الصحيحة لحماية الأطفال من مخاطر السمنة.

وأشار القحطاني إلى وجود تنسيق في تنفيذ فعاليات الحملة مع برنامج مكافحة السمنة بمنطقة الرياض، مؤكداً أن الحملة تشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة ويشارك في تنفيذها كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بمنطقة الرياض.