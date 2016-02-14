شكر وتقدير

المجمعة - محمد الأمان

قدم المشرف العام على الجائزة الدكتور إسلام بن أحمد اليحيى الشكر والتقدير لسمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود على رعايته للجائزة ولإدارة التعليم بالمجمعة على ما بذلته من جهود في الترتيب والتنظيم وإخراج الحفل بالصورة اللائقة ولكل من تفضل بالحضور من الوجهاء والأعيان والأدباء والمثقفين وأهالي المحافظة وأوضح د. اليحيى أن جائزة احمد حمد اليحيى هي في أساس بنائها جائزة للمهنيين السعوديين المتميزين في حرفهم ويمارسون مهنهم في سوق العمل الحر على مستوى المملكة وقد انطلقت هذا العام من محافظة المجمعة كخطوة أولى وستكون في الأعوام القادمة بإذن الله على مستوى المملكة ككل بينما ستبقى جائزة المتفوقين من الطلاب والطالبات على مستوى محافظة المجمعة لوجود جوائز مماثلة لها في مختلف المناطق.