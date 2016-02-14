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صحة حائل تستقبل المبتعثة بسمة العنزي

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صحة حائل تستقبل المبتعثة بسمة العنزي صحة حائل تستقبل المبتعثة بسمة العنزي

    استقبلت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل أمس المبتعثة والمتوفاة دماغياً بسمة العنزي زوجة المبتعث "هاني العنزي" والذي وجّه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بنقلها من مستشفى بروفيدنس بمدينة بورتلاند إلى مستشفى الملك خالد بحائل.

وقد جهزت صحة حائل لاستقبال المبتعثة طاقماً طبياً يتكون من طبيب وممرض وممرضة وسيارة إسعاف، وتواجد الفريق في مطار حائل منذ الساعة الخامسة عصراً حتى وصول طائرة الإخلاء الطبي لأرض المطار.

من جهته، استقبل مستشفى الملك خالد بحائل المبتعثة وتم تنويمها في قسم العناية المركزة، وتوفير كافة احتياجات المريضة، وفقاً للتقارير الطبية التي وصلت للمستشفى، كما تقرر وضع فريق طبي آخر بشكل احتياطي للتدخل في حالة الحاجة إليه قبل وصول المريضة للمستشفى.

الجدير بالذكر أن المبتعثة قد دخلت العناية المركزة بمستشفى بروفيدنس بمدينة بورتلاند بعد تعرضها لأزمة ربو حادة قبل 15 يوماً.

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