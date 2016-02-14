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"الداخلية": نحترم الأطباء ولن نقبل بالتجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة

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"الداخلية": نحترم الأطباء ولن نقبل بالتجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة "الداخلية": نحترم الأطباء ولن نقبل بالتجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة
أكد مصدر بوزارة الداخلية، أن الوزارة تكن كل الاحترام لأطباء الأجلاء ، وأنها مسئولة عن تحقيق الأمن والأمان لهم باعتبارهم مواطنين مصريين يعيشون على أرض هذا الوطن، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بتأمين المستشفيات، وحراستها من قبل رجال الشرطة .

وأضاف المصدر، لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة لا ترضى أبداً بالانتهاكات من قبل رجال الشرطة ضد أى مواطن، خاصة أن كرامة المواطن من كرامة هذا الوطن.

وأوضح أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وفى كافة مديريات الأمن يتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ضد رجال الشرطة، ويتم فحصها فى أسرع وقت والتحقيق فيها، وإذا ثبت تورط رجال الشرطة بالفعل يخضع للعقاب الفورى قبل إحالته للنيابة للتحقيق معه أيضاً.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أكد فى مؤتمر صحفى على احترام الأطباء وجميع فئات المجتمع، خاصة بعد الأزمة الأخيرة بين الأطباء والشرطة، حيث قال الوزير، إنه تم إحالة المقصرين للتأديب وهذا أقصى عقوبة إدارية بينما ننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة، كما كرر رفض الوزارة للتعذيب والانتهاكات وأن الحالات الفردية تخضع للعقاب والتحقيق الفورى.


>- مصدر: وزير الصحة يشكل لجنة قانونية للرد على قرارات "عمومية الأطباء"

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مصر 365

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