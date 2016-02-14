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اليوم.. نظر دعوى منع رئيس نادى الزمالك من الظهور فى وسائل الإعلام

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اليوم.. نظر دعوى منع رئيس نادى الزمالك من الظهور فى وسائل الإعلام اليوم.. نظر دعوى منع رئيس نادى الزمالك من الظهور فى وسائل الإعلام
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى منع رئيس نادى الزمالك من الظهور فى وسائل الإعلام.".

وكان طارق العوضى، المحامى، اقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 ق، وطالب فيها بمنع رئيس نادى الزمالك، من الظهور فى وسائل الإعلام كافة.

وكان تقرير "المفوضين" أوصى بوقف برنامج أحمد موسى "على مسؤليتى"، ومنع رئيس نادى الزمالك، من الظهور فى الإعلام.


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