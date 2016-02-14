اليوم..نظر أولى جلسات محاكمة موظف بالأزهر متهم بتوظيف أموال المواطنيين

تنظر الدائرة الثانية جنايات بحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة ابمستشار بدر السبكى،اليوم الاحد، أولى جلسات محاكمة موظف بالأزهر متهم بتوظيف اموال المواطنين .

كان أسامة محمد المحامى وكيلا عن 13 مواطن،تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد موظف بالازهر، يتهمه فيه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحا بان المتهم استغل اموال المجنى عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات او اوراق الدعاية عن نشاطه فى تلقى اموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها فى مجال تأجير السيارات،حيث بلغت قيمة تلك المبالغ المالية إلى 5 ملايين و800 الف جنيه .

وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط "ن،ع"،فى واقعة اتهامه بتوظيف اموال عدد من المواطنيين فى القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.

كما اضافت بان استثمار تلك الاموال كانت بالاتفاق بين الطرفين،نظير عائد دورى يصرف بقيم مختلفة،،ولكن امتناع المتهم عن رد اموال المجنى عليه التى تلقاها منهم،طبقا لاحكام قانون الشركات العامة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.

وامرت النيابة بضبط واحضار المتهم،عقب صحة تحريات ضباط مباحث الاموال العامة حول ارتكاب سائق شيخ الازهر للواقعة،الا انه تمكن الفرار قبل صدور هذا القرار .ويذكر ان فريق من المباحث برئاسة اللواء حازم عبد الرحمن رئيس قطاع النقد والتهريب ،قاموا باعداد خطة للقبض على المتهم ،اثناء تواجده فى ميدان التحرير، عقب اختفائه لفترة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة .وحرر المحضر اللازم بالواقعة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،والتى امرت بحبس المتهم على ذمة القضية.