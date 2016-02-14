الأمن يتوصل لمعلومات حول حادث الشاب الإيطالى تساهم فى تحديد هوية الجناة

أكدت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة فى حادث العثور على جثة الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، موضحة أن هذه المعلومات قد تقود أجهزة الأمن إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن المعلومات التى توصلت إليها الأجهزة الأمنية جاءت نتيجة جهود مشتركة بين الشرطة المصرية، بقيادة اللواء السيد جاد الحق ،مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وإشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، و7 جنرالات من الشرطة الإيطالية .

وأشارت المصادر إلى أن تحريات أجهزة الأمن وجمع المعلومات من عدة مصادر والاستماع إلى أقوال الجيران وأصدقاء الضحية، ساهمت بشكل كبير فى حصول الأمن على خيوط الحادث.

السائق بعد عثوره على جثة الشاب الإيطالى فى أقواله للنيابة: الميكروباص تعطل والركاب أخبرونى برؤية جثة بجوار سور حازم حسن.. ويؤكد: الضحية بدت بدون ملابس داخلية.. وأخبرت صاحب السيارة بما تم فأبلغ الشرطة