"القومى للقبائل المصرية" يُكرم كامل مطر على دوره فى لم شمل القبائل

فى لقاء جمع رموز القبائل المصرية، كرم الدكتور عبد المالك التوادرى، مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئؤن القبائل المصرية، الشيخ كامل مطر عضو المجلس الرئاسى للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية، رئيس قطاع شرق، على دوره الكبير البناء فى لم شمل القبائل المصرية وتوحيدها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية، فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وتنميتها ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعرب الدكتور عبد المالك التوادرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن خالص اعتزازه وتقديره بالدور الحيوى والمشرف الذى يقوم به الشيخ كامل مطر، والذى يعد نموذجًا أصيلاً للوطنية المصرية وللحفاظ على وحدة ولم شمل القبائل المصرية، مؤكدًا أنه نموذج مشرف لقيادات المجلس لشئون القبائل المصرية.



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