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السعودية تؤكد أنها سترسل طائرات إلى قاعدة إنجيرليك التركية

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السعودية تؤكد أنها سترسل طائرات إلى قاعدة إنجيرليك التركية السعودية تؤكد أنها سترسل طائرات إلى قاعدة إنجيرليك التركية

>أكدت فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إنها سترسل طائرات إلى قاعدة إنجيرليك الجوية فى تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى لقتال تنظيم الدولة داعش.

وقال العميد أحمد العسيرى لقناة العربية إن السعودية تعهدت بتصعيد القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإن هذه الخطوة جزء من هذه الجهود. واستأنفت السعودية مشاركتها فى الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة داعش فى الأسابيع الأخيرة ورحب وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر يوم الخميس بتعهدها بتوسيع دورها.

وقال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو لصحيفة ينى شفق يوم السبت إن السعودية تفقدت قاعدة إنجيرليك استعدادا لإرسال طائرات.
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مصر 365

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