العجيزي يكشف لـ في الجول تفاصيل الأزمة مع مدرب سموحة.. ' التفاؤل والتشاؤم '

كشف هاني العجيزي مهاجم سموحة تفاصيل الأزمة التي وقعت بينه وبين ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق قبل مباراة المحلة.

سموحة نجح في الفوز على غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

وقال العجيزي لـFilGoal.com "تفاجأت بأنني لست أساسيا مع العلم أنني شاركت في أخر مباراة وسجلت هدفا فتوجهت لكابتن ميمي وتحدثت معه بأدب واحترام لأستفسر عن عدم مشاركتي".

وأضاف "سألته هل لدي مشكلة أو نواقص فقال لا، هل قصرت؟ قال أنت لاعب جيد، فسألته إذن لماذا لن ألعب فأنا سجلت 5 أهداف للفريق فقال لي وجهة نظر".

وأردف "فسألته ما هي وجهة النظر فقال لي أحيانا تقصر في التدريبات، فقلت له هناك الكثير من اللاعبين يقصرون بالتدريبات ويشاركون فلماذا لا تطبق وجهة النظر على الكل؟".

وتابع "فأجاب بصراحة أنا أؤمن بالتفاؤل والتشاؤم، وأنا المدير الفني ومن حقي أفعل ما أريد لكنني طلبت منه أن أفهم ما هو الذي قصرت فيه".

"وقتها سألني هل تستطيع التحدث بهذا الشكل مع المدربين السابقين؟ فأجبت لم يكن يعاملني أحد منهم بهذا الشكل لذلك لم أتحدث معهم بهذه الطريقة فرد قائلا "أنا أقدر ملعبكش خالص" ثم أمرني بالرحيل بعدها تدخل الجميع".

"في النهاية أنا أحترم ميمي عبد الرازق جدا، لا أعلم إذا سيتم تطبيق عقوبة أم لا.. عقدي ينتهي بنهاية الموسم وأنا أمتلك أكثر من عرض ومن الوارد أن أرحل بنهاية الموسم لأن هناك أمور غريبة تحدث داخل النادي".