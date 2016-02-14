مرتضى منصور: وفد من الزمالك سيطير لدبي للتفاوض مع مدرب عالمي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن وفد مكون من أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام نائب مدير التسويق سيطير لدبي من أجل التفاوض مع مدرب عالمي.

الزمالك أقال أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق عقب الهزيمة أمام الأهلي في مباراة القمة ليصبح ثالث مدرب يرحل عن القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية "سنرسل وفدا مكون من أحمد مرتضى منصور وشريف إسلام للتفاوض مع مدربين أجانب عالميين لم يسبق لهم التدريب في مصر".

وأضاف في تصريحات أخرى لقناة العاصمة "هم 3 مدربين على مستوى عالي منهم مدربين سابقين لتوتنام وليفربول".

وأردف "سيسافر أحمد وأمير مرتضى للتفاوض معهم من أجل الاستقرار على أحدهم يليق بنادي الزمالك وجماهيره".