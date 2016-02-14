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حازم إمام يطلب دفع تكاليف عزاء والده لإدارة الزمالك

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حازم إمام يطلب دفع تكاليف عزاء والده لإدارة الزمالك حازم إمام يطلب دفع تكاليف عزاء والده لإدارة الزمالك

طلب حازم إمام نجم نادي الزمالك ورئيس جهازه الفني السابق دفع تكاليف عزاء والده حمادة إمام والذي أقيم في النادي، حسب الصفحة الرسمية له على فيسبوك.

وكان قد انتشر لمرتضى منصور رئيس الزمالك يهاجم فيه حازم إمام، غير الفيديو الذي رد فيه على أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق. (طالع التفاصيل)

وردا على تلك التصريحات، التي وصفها حازم بـ"المسيئة"، أعلن عبر صفحته أنه طلب من مجلس الإدارة عن طريق أحمد مرتضى منصور عضو المجلس "إرسال فواتير مصاريف عزاء والده الكابتن الكبير حمادة إمام"

وأضاف " سبق وأن طلب حازم الأمر أكثر من مرة و لكن أصر المجلس على التكفل بكافة المصاريف لأن الكابتن العظيم رمز من أكبر رموز نادي الزمالك".

وأتم " ولكن بعد ما قيل من تصريحات بهذا الشأن من رئيس نادي الزمالك فإن اسرة الكابتن حمادة إمام تصر وبشدة على دفع كافة مصاريف العزاء".

وكان نادي الزمالك قد أقام عزاء للراحل في النادي.

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فيديو اليوم السابع

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