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ثلاثة ورش فنون تشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية

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ثلاثة ورش فنون تشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية ثلاثة ورش فنون تشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية
قال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية أن فرع ثقافة الاسماعيلية ينظم اليوم الأحد ثلاث ورش فنية على التوالى وهى "الرسم على الزجاج" ويقوم بالتدريب الفنان محمد ربيع وذلك بالمرسم الكبير بقصر ثقافة الاسماعيلية فى تمام السادسة مساء وورشتى النحت الجدارى تدريب الفنان محمد النادى ورسم الزخرف تدريب الفنانة منى الصياد.

وأشار ماهر كمال إلى أن الورش تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى فى إطار خطة الفرع برعاية الدكتور محمد ابوالفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

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