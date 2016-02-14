أمين عام "الأطباء": لم نحرض على الإضراب ونسبة الإخوان بالمستشفيات 1 %

قال إيهاب طاهر، الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء ، إن نسبة الأطباء الذين لهم انتماءات إخوانية داخل المستشفيات لا تتعدى 1% ، مشيراً إلى عدم استغلال حشد الأطباء سياسياً ضد الدولة ، و لكن للمطالبة بحقوقهم فقط1.

وأضاف الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن الأطباء الذين احتشدوا داخل النقابة لم يرددوا أى سباب ضد وزارة الداخلية، مؤكداً أن الهجوم على الدولة كان من مواطنين من خارج النقابة.

وقال :" لا أرضى الأضرار بالمرضى وقرارات الجمعية العمومية للنقابة لم يرد بها أى إشارة إلى الإضراب أو التحريض على التظاهر والتصعيد، و لكن الخطة القادمة ستكون الاستقالات الجماعية المسببة ".

- مصدر: وزير الصحة يشكل لجنة قانونية للرد على قرارات "عمومية الأطباء"