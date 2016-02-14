"القومى للبحوث" يجرى كشفا بالسونار على أول عجلة أنابيب الشهر الجارى

قالت الدكتورة أميمة قنديل الاستاذ بالمركز القومى للبحوث، والتى نجحت مؤخرا فى إنتاج أول 3 عجول أنابيب فى الشرق الأوسط "إيمى" و"ميدو" و"أمير"، إنها ستجرى فى النصف الثانى من شهر فبراير الجارى عملية "سونار" على العجلة "إيمى" لتحديد جاهزيتها لتلقيحها، وأنها تمتلك جهاز تناسلى سليم وليس به أى عيوب وخاصة أنها عجلة أنابيب .

وأضافت الدكتورة أميمة محمد قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "إيمى " بلغت من العمر الآن 20 شهرا، وهو عمر مناسب للتلقيح مؤكدة أن الاحتمال الأكبر أن السونار سيبين جاهزيتها .

وأشارت، إلى أنه سيتم تلقيح " إيمى " بسائل منوى إيطالى وسيتم متابعة الجنين ونموه باستمرار بواسطة السونار، حتى تلد بصورة طبيعية للتأكد من سلامة جهازها التناسلى ، موضحة أنه سيتم أخذ عينات دم منها أيضا كى يتم التعرف على نسبة جينات الوراثية من أبوين "إيمى " وإذا كانت هذه الجينات عالية وجيدة سيتم اعتبارها "أم مصدر للبويضات" ،وسيتم شفط البويضات منها باستمرار ،وتلقيحها ثم ضخها بالإناث الأخرى نظرا لأنها بويضات من أم مميزة مضيفة : " أتوقع أن تكون إيمى أم معطية جيدة ".

"اليوم السابع" يقضى يوما بمزرعة تجارب "القومى للبحوث" بالنوبارية..طيور وحيوانات ونباتات ذات إنتاجية مذهلة يؤمنها البدو.."إيمى وميدو" أول عجلين أنابيب فى الشرق الأوسط بالمزرعة..ومطالب للتوسع فى التجارب