بالفيديو.. وفد إيطالى: مصر آمنة ووفاة "جوليو" لم تمنعنا من زيارتها

تواجد فى محافظة كفر الشيخ وفد إيطالى لتركيب عدد من وحدات الطاقة الشمسية مجانًا ونقل الخبرة الإيطالية لمصر، بالإضافة للتعرف على الأوضاع فى مصر

وأكد الوفد الإيطالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة الثانية لهم خلال الفترة المقبلة لمصر سوف تكون مع أفراد أسرهم للتمتع بجمال القاهرة، مشيرًا إلى أن حادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى لم يمنعهم من زيارة القاهرة.

وقال ماسيمو مارتنياتى أحد أعضاء الوفد: "لا يوجد ما يؤثر على العلاقة بيننا وبين المصريين، لا الحوادث ولا غيرها، وأعتقد أننا وجدنا مكانا جميلا يتمتع بالأمن والسلام، ونحن مسرورين لقدومنا إلى مصر لإحضار تكنولوجيا متطورة ونعمل فى هذا الاتجاه لإفادة للبلد الحبيب مصر".

وأضاف مارتنياتى، أن مصر الحبيبة خارج حدود الاتحاد الأوروبى وبرغم ذلك ما وجدناه فى مصر جعلنا نفضلها عن غيرها من البلاد حتى الأوروبية، والمصريون استضافونا بهذا الحفاوة والجمال، مشيراً إلى أن الخبرة التى حصلنا عليها من خلال تواجدنا فى مصر تساعدنا فى تكبير حجم الاستثمارات، وهذا ما نعد به، وأن يكون لمصر الخير الكثير، وهذا يدل على مدى سرورنا بوجودنا فى مصر.

وقال مارتنياتى، "نشكر المصريين على الاستضافة، والمصريون مضيافين ودمهم خفيف، وإن شاء الله قررت العودة ليس من أجل العمل، ولكن العودة للتمتع الشخصى مع الأسرة فى مصر".

وأضاف جبريل بيرتونسى أحد أعضاء الوفد الإيطالى، مسرور بوجودى فى مصر، خاصة أنى وجدت حسن معاملة وسرنا فى الشارع نشعر بالسلام والأمن، والمصريون يتميزون بخفة الدم، وبعد هذه الاستضافة قررت العودة مع الأسرة للتمتع الشخصى بجمال مصر، وأنا بشكر كل المصريين على الضيافة الجميلة وحسن المعاملة.

وقال، نظرا لحسن المعاملة والأمن وفرحتى من الخبرة المتراكمة عندى قررت زيادة حجم الأعمال التى نديرها فى مصر ونتوسع بها ونفيد مصر الجميلة.

وأضاف كلوديو دوفيدو، دليل على حسن العلاقة بيننا، كان لنا الشرف فى تركيب 3 محطات شمسية بسيطة، قدموا لمصر من إيطاليا من أجود أنواع التكنولوجيا، هدية منا، وتم استخدامهم فى الأماكن التى تم تركيبها للإضاءة بطريقة مباشرة فى "مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وفى الوحدة المحلية بمدينة فوه، ومجلس مدينة مصيف بلطيم"، والهدف الذى تم تحديده هو تغطية المبانى الحكومية الكبيرة التى تحتاج لطاقة كهربائية أو ضوئية.

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