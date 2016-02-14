أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. وفد إيطالى: مصر آمنة ووفاة "جوليو" لم تمنعنا من زيارتها

Google+ Print
بالفيديو.. وفد إيطالى: مصر آمنة ووفاة "جوليو" لم تمنعنا من زيارتها بالفيديو.. وفد إيطالى: مصر آمنة ووفاة "جوليو" لم تمنعنا من زيارتها
تواجد فى محافظة كفر الشيخ وفد إيطالى لتركيب عدد من وحدات الطاقة الشمسية مجانًا ونقل الخبرة الإيطالية لمصر، بالإضافة للتعرف على الأوضاع فى .

وأكد الوفد الإيطالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة الثانية لهم خلال الفترة المقبلة لمصر سوف تكون مع أفراد أسرهم للتمتع بجمال القاهرة، مشيرًا إلى أن حادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى لم يمنعهم من زيارة القاهرة.

وقال ماسيمو مارتنياتى أحد أعضاء الوفد: "لا يوجد ما يؤثر على العلاقة بيننا وبين المصريين، لا الحوادث ولا غيرها، وأعتقد أننا وجدنا مكانا جميلا يتمتع بالأمن والسلام، ونحن مسرورين لقدومنا إلى مصر لإحضار تكنولوجيا متطورة ونعمل فى هذا الاتجاه لإفادة للبلد الحبيب مصر".

وأضاف مارتنياتى، أن مصر الحبيبة خارج حدود الاتحاد الأوروبى وبرغم ذلك ما وجدناه فى مصر جعلنا نفضلها عن غيرها من البلاد حتى الأوروبية، والمصريون استضافونا بهذا الحفاوة والجمال، مشيراً إلى أن الخبرة التى حصلنا عليها من خلال تواجدنا فى مصر تساعدنا فى تكبير حجم الاستثمارات، وهذا ما نعد به، وأن يكون لمصر الخير الكثير، وهذا يدل على مدى سرورنا بوجودنا فى مصر.

وقال مارتنياتى، "نشكر المصريين على الاستضافة، والمصريون مضيافين ودمهم خفيف، وإن شاء الله قررت العودة ليس من أجل العمل، ولكن العودة للتمتع الشخصى مع الأسرة فى مصر".

وأضاف جبريل بيرتونسى أحد أعضاء الوفد الإيطالى، مسرور بوجودى فى مصر، خاصة أنى وجدت حسن معاملة وسرنا فى الشارع نشعر بالسلام والأمن، والمصريون يتميزون بخفة الدم، وبعد هذه الاستضافة قررت العودة مع الأسرة للتمتع الشخصى بجمال مصر، وأنا بشكر كل المصريين على الضيافة الجميلة وحسن المعاملة.

وقال، نظرا لحسن المعاملة والأمن وفرحتى من الخبرة المتراكمة عندى قررت زيادة حجم الأعمال التى نديرها فى مصر ونتوسع بها ونفيد مصر الجميلة.

وأضاف كلوديو دوفيدو، دليل على حسن العلاقة بيننا، كان لنا الشرف فى تركيب 3 محطات شمسية بسيطة، قدموا لمصر من إيطاليا من أجود أنواع التكنولوجيا، هدية منا، وتم استخدامهم فى الأماكن التى تم تركيبها للإضاءة بطريقة مباشرة فى "مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وفى الوحدة المحلية بمدينة فوه، ومجلس مدينة مصيف بلطيم"، والهدف الذى تم تحديده هو تغطية المبانى الحكومية الكبيرة التى تحتاج لطاقة كهربائية أو ضوئية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر