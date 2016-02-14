البحرية الليبية: توقيف ناقلة نفط ترفع علم سيراليون تحاول تهريب الوقود

>أوقفت البحرية الليبية مساء اليوم، ناقلة نفط أجنبية على مسافة 25 ميلا داخل المياه الإقليمية الليبية شمال غرب مدينة زوارة، تحاول تهريب 1160 طنا من وقود الديزل من البلاد .

وقال المتحدث الرسمى للبحرية الليبية العقيد أيوب قاسم فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حرس السواحل القطاع البحرى طرابلس "نقطة الحميدية" قاموا باحتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل اسم "الكابتن خيال" وترفع علم سيراليون ومُحملة بوقود الديزل، لافتا إلى أنه تم توقيف طاقمها المكون من سبعة أشخاص وهى تحاول نقل الوقود بطرق غير قانونية من ليبيا.

وأضاف قاسم أن الناقلة يتكون طاقمها من تسعة أشخاص بينهم امرأة، وجنسياتهم من دول تونس وأوكرانيا وأذربيجان، ومُمتلئة بالكامل وحمولتها 1160 طُنا وتم احتجازها داخل المياه الإقليمية الليبية وجرها إلى قاعدة طرابلس البحرية.