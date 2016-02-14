عدد المتدربين في مختلف المهن حوالي (43) ألف شاب وشابة لذات العام 1434ه

دولتنا أدام الله عزها استثمرت آلاف المليارات للإنفاق على جميع مراحل التعليم العام كل عام ، تفتح المدارس ، ليس في مدن البلاد بل وفي القرى بل وعلى رؤوس الجبال ، أينما وجدت براعم من شعب المملكة بلغت أعمارهم سن التعليم. كما استثمرت الدولة أيدها الله في قطاع التدريب التقني والمهني مليارات الريالات ، منذ افتتاح أول مركز تدريب مهني في عاصمة المملكة في الرياض عام 1383ه، فكانت مخرجات هذا المشروع الاستثماري التدريبي أن تخطى عدد المتدربين في مختلف المهن حوالى (43) ألف شاب وشابة لذات العام 1434ه ، وفق تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لهذا العام.

لقد كانت ثمرة التعليم في جميع أنواعه ومناحيه أن تبوأ حاملو شهاداته سدة وظائف الوطن، يخدمون وطنهم في مختلف أوجه التنمية والتطوير. وظل قطار التعليم يسير حثيثا ينمو ويتطور فاصبح المتميزون من هؤلاء في العلم والعمل جديرون بالتشجيع لحثهم على بذل المزيد من التحصيل العلمي في مختلف علوم الدنيا لخدمة وطنهم.

أما بالنسبة لمهنيي وحرفيي الوطن من فنيين مكانيكيين وكهربائيين وسباكين وبنائين ونجارين وحدادين وغيرهم ممن يؤمل منهم ممارسة العمل بأيديهم لحسابهم الخاص لأشغال يحتاجها الأهالي ، فمن المؤسف أن أكثرهم غاب عن هذه الأشغال فتركوها فرصا مثمرة للعمالة الوافدة تجني منها أجورا عالية فيما ظلت الساحة شبه خالية لا يستفيد من خيراتها المهني المواطن ، والدليل على ذلك أنه لم يتقدم لأمانة الجائزة سوى قلة من المهنيين بالرغم من أنه تم طرح سبع جوائز لمهن مختلفة في هذه الدورة .

إن هذه الجائزة تمثل خطوة متواضعة من جهد أهلي ذاتي لمساندة جهود حكومة مليكنا - سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأيده بعونه ونصر من عنده في دعم قوة العمل الوطنية ودفعها قدما نحو خطوط الانتاج، ومن أجل التأكيد على مختلف المستويات بأن مزاولة السعودي لمهنته إنما هو شرف للوطن وفخر لصاحب المهنة نفسه، فضلا عن أنها مهن يحترم الأهالي من يشتغل فيها. ولهذا فإني أتوجه إلى دعوة إخواننا المهنيين السعوديين والمهنيات السعوديات في جميع المهن الفنية والحرفية أن يشمروا عن سواعدهم ليدخلوا سوق العمل الحر ليعملوا بأيدهم ولا يتركوه للعمالة الوافدة ، ففيه الخير الوفير الذي سيكتشفونه عند مزاولته فيه فورا، ليس هذا فحسب بل لكي يقل اعتمادنا على العمالة الوافدة لتتحقق مقولة (سمننا في دقيقنا ) .

ونحن نكرم هذه الكوكبة الفائزة من أبنائنا الطلبة والطالبات وإخواننا وأخواتنا المهنيين والمهنيات ، اسمحوا لي تهنئتهم نيابة عن من قدرها وتفهم أهدافها على فوزهم معنويا أكثر منه فوز مادي

وفيما يتعلق بجوائز المهنيين السعوديين فقد :

- عز علينا إحجام أغلب المهنيين السعوديين المتخرجين من المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني عدم دخول سوق العمل الحر ليشتغلوا بأيديهم ويخدموا مجتمعهم ، ففيه الخير الكثير الذي تستأثر به حاليا العمالة الوافدة وتجني خيراته الكثيرة ..

- عز علينا أن تدخل العمالة الوافدة المهنية منازلنا وتصلح مكيفاتنا وسباكتنا وكهربائيتنا ولا يكون ذلك من قبل مهنيينا المواطنين كي نصبح أكثر طمأنينة وأمنا .

- عز علينا ألا يثق بعض مهنيينا بشرف مهنهم وأهميتها الكبيرة خدمة بناء الوطن بأيدي أبنائه .

- عز علينا أن لا يتفهم بعض المهنيين السعوديين أن المجتمع والأهالي يحترمون أصحاب المهن وأنهم يفضلون التعامل معهم - لو وجدوا - أكثر من التعامل مع العمالة الوافدة .

لعمري أن تلكم هي أهداف هذه الجائزة

* وكيل وزارة العمل لشؤون العمل سابقا وعضو مجلس الشورى سابقا والسفير السابق والرئيس الحالي لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة المجمعة