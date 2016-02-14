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المنتدى الحضري الأول يناقش في عشر جلسات مستقبل المدن

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    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تنظم وزارة الشؤون البلدية والقروية المنتدى الحضري الأول تحت عنوان «التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري»، خلال الفترة من 20 إلى 22 جمادى الآخرة المقبل، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الحضري الأول انتهائها من وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج العلمي الخاص بالمنتدى والذي من المتوقع أن يناقش عدة قضايا مهمة حول مستقبل المدن في المملكة، أبرزها تخطيط التكثيف الحضري حول محطات النقل العام ومشروعات النقل الكبرى، والمدن الذكية، كما يستعرض بعض النتائج حول نظام التخطيط العمراني السعودي. ويوفر المنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – إطاراً لجمع المختصين وصنّاع القرار والمهتمين لمناقشة مستقبل المدن في ظل التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري والبيئة والتشريعات العمرانية والإدارة الحضرية والمشاركة المجتمعية، ويستعرض أفضل الممارسات العالمية من خلال نخبة من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف انحاء العالم.

ويناقش المنتدى في عشر جلسات على مدار ثلاثة أيام عددا من المواضيع المتعلقة بتخطيط المدن، ومن أبرز العناوين التي يناقشها: التوجهات الحديثة في تخطيط مدن المستقبل، والتحولات الحضرية، و التشريعات الحديثة بهدف تحسين جودة الخدمات وبيئة الاستثمار، والتنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والأمانات، وأهمية الشراكات في تحقيق التحولات الحضارية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى في يومه الثاني يحتوي على حلقات نقاش المتخصصين والأكاديميين حول مستقبل تخطيط المدن من خلال استعراض تجارب عالمية واقليمية ومحلية، كما يناقش خلال اليوم الثاني للمنتدى موضوع التنسيق الفاعل بين مجالس المناطق والمجالس البلدية والأمانات من خلال نقاش حول تعزيز التنسيق لأغراض التنمية الحضرية والدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية.

كما يستعرض المنتدى، بحسب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ الحملة الحضرية الوطنية ومبادرات تغيير مدينتي، ومناقشة المبادرات المحلية لحملة تطوير المدن، وبناء الشراكات لتقديم خدمات بلدية فعالة ودعم التنمية الحضرية في المدن. ونوه إلى أن الهدف من المنتدى، الذي يقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل UN-HABITAT)، يتمثل في رفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى تطوير ممارسات التخطيط الحضري في المملكة العربية السعودية وتوفير منصة لإجراء نقاش بين أصحاب الشأن حول هذا الموضوع.

يشار إلى أنه سيقام على هامش المنتدى معرض متخصص حول الأفكار والابتكارات الحديثة للتخطيط الحضري وإدارة المدن وخدماتها، ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المنتدى والمشاركة التسجيل عبر الموقع الالكتروني: saudiurbanforum.net.

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