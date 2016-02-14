منزلة الراجحي التاريخية تستقبل زوار المهرجان

تشارك منزلة الراجحي التاريخية ضمن تراث منطقة القصيم في جناح البكيرية، او قدمت مجسماً تراثياً وبروشور تعريفي عن المنزلة التي تعتبر واجهة تاريخية للبكيرية وواحدةً من أبرز المعالم التراثية في منطقة القصيم، وقد خلدها أجداد العائلة، وبادر الشيخ سليمان الراجحي لتطوير المنزلة من خلال إعادة ترميم جميع مكوناتها، وتطوير المنطقة المحيطة بها لتضم العديد من المشاريع المعمارية الموائمة لروح التراث والمكان، ولتكون منطقة المنزلة مقصد سياحي وثقافي واستثماري، وتمشياً مع توجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويعود الفضل في تأسيسها إلى ناصر بن راجح الجد الأول للعائلة، وتقوم حالياً أوقاف عائلة الراجحي بالعناية بشؤون المنزلة والإشراف عليها.

وتتكون من مبنى العائلة والمعروف باسم: المقصورة، وتتكون من طابقين خصصت بعض حجراتها للنوم وأخرى للمعيشة ولقاء الأسرة كما توجد غرف لتخزين التمور والحبوب وتعرف ب "المِصَكْ". وتحتوي المقصورة على شرفات خاصة في الطابق الثاني تستخدم في الدفاع عن المكان وساكنيه في زمن الخوف قديماً، ولها ممر مباشر إلى البئر للحصول على الماء في أيام الحصار والأزمات، ما يجعل من المقصورة كياناً منيعاً يصعب السيطرة عليه في الماضي، ويقع إلى جوار المقصورة مجلس القهوة.

وتم تحويل نواحي المنزلة إلى جنان من النخيل ومزارع خضراء، يقتات منها الجد وأبناؤه وأحفاده ولا تزال هذه الجنان تجود بخيرها رغم امتداد الزمان، وأصبحت بئر المنزلة ضمن أكبر الآبار في المنطقة وأشهرها. وما زالت السواني تقوم بدورها وتعمل بشكل يومي حتى الآن، وتحكي قصة الماضي الجميل وتؤكد بأن المنزلة باتت رمزاً تاريخياً وستظل عامرة على الدوام.