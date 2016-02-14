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الأحساء تشيع الدريهم الشهيد الخامس في اعتداء مسجد الرضا

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الأحساء تشيع الدريهم الشهيد الخامس في اعتداء مسجد الرضا الأحساء تشيع الدريهم الشهيد الخامس في اعتداء مسجد الرضا

    شيعت الأحساء ظهر أمس (السبت) الشهيد صلاح صالح الدريهم، وهو الشهيد الخامس الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر الاعتداء الإرهابي الآثم على مسجد الإمام الرضا في حي محاسن بالمبرز الجمعة 19 ربيع الآخر الماضي.

وتوافد نحو ألفين من المشيعين إلى مقبرة العيوني بمدينة المبرز وسط تواجد أمني من قبل شرطة المحافظة، وأم المصلين الشيخ السيد علي محمد السلمان بحضور الشيخ عادل بوخمسين، والسيد ناصر الياسين (إمام مسجد الرضا الذي شهد الحادثة)، ولفيف من المشايخ.

وألقى علي السهيلي "ابن عمة الشهيد" كلمة ذوي الشهيد أكد فيها أن رصاصة الغدر واللؤم والكراهية التي أصابت جسد الشهيد لن تزيد جميع أبناء الوطن إلا تماسكاً وقوة وإيماناً.

وأعرب عن فخره وأشقاء الشهيد بأن يكون أحدهم يحمل لقب الشهادة، ووجه شكره لجميع المشاركين في التشييع.

بدوره، أثنى عماد الدريهم (شقيق الشهيد) خلال حديثه ل "الرياض" على الأخلاق العالية للشهيد، مضيفاً أن صلاح كان شديد البر بوالده المسن حتى آخر يوم في حياته وهو اليوم الذي كان على موعد مع والده لإخراجه من المستشفى، إلا أن القدر كان أقرب له، وتابع عماد: كان بالنسبة لي بمثابة الوالد؛ حيث كان قريبا وصديقا لي ولجميع إخواني وخادم للجميع. وأوضح أن شقيقه أصيب بعدة طلقات تسببت في تهتك الكلى والأمعاء وأدخلته في حالة خطرة إلى أن فارق الحياة.

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