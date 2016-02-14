المفتي العام يدشن حملة مكتب الدعوة بالروضة

دشن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالعاصمة الرياض حملة «كلها غالية» التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الروضة التي انطلقت بتاريخ 30/04/1437ه وتستمر لمدة ستة أشهر.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع والشباب والفتيات من الفكر الضال عبر عدة محاور ومجالات تستخدم فيها جميع الوسائل المتاحة بأسلوب علمي رصين وعرض جيد وطرق مبتكرة.

وتستهدف هذه الحملة مرتادي المساجد وذلك عن طريق إعداد سلسلة من المحاضرات الهادفة والمعارض المصاحبة والكلمات التوعوية، وكذلك متابعي القنوات الفضائية ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي عن طريق إعداد وإنتاج مقاطع الفيديو ونشر التغريدات والتصاميم والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثنى مفتي المملكة على الجهود الجبارة التي يقوم بها مكتب الدعوة بالروضة في مجال الدعوة إلى الله بشكل عام، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتعليمهم أمور دينهم بشكل خاص، إضافة إلى العناية بنشر التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة، داعياً المجتمع إلى الوقوف مع المكتب ودعم مشروعاته المتعددة والمتنوعة.