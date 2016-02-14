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مصدر في «تعليم صبيا»: دوافع مرتكب جريمة الداير غامضة

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مصدر في «تعليم صبيا»: دوافع مرتكب جريمة الداير غامضة مصدر في «تعليم صبيا»: دوافع مرتكب جريمة الداير غامضة

    أكد مصدر مسؤول في إدارة تعليم صبيا عدم وجود عداوات أو مشاحنات سابقة بين الجاني والضحايا السبعة في واقعة مقتل منسوبي "تعليم الداير"، مشيراً إلى أن التحقيق مازال مستمراً مع القاتل.

وقال المسؤول إن سقوط الضحايا جاء عشوائيًّا؛ إذ أطلق الجاني النار على كل من صادفه من سلاحه الرشاش، ولم يكن يستهدف شخصاً بعينه، مضيفاً أن منسوبي "تعليم الداير" لا يعرفون القاتل ولم يشاهدوه من قبل.

إلى ذلك، شارك وزير التعليم د. أحمد العيسى عصر أمس السبت في تشييع المعلمين الذين راحوا ضحية الحادث الأليم بمكتب تعليم الداير.

وكان في استقباله عيسى الحكمي المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ود. عسيري الأحوس مدير التعليم بمحافظة صبيا، وعدد من القيادات التربوية في المنطقة.

من جهة أخرى، شيّع عدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي، أمس الأول (الجمعة) جثمان المعلم الراحل عبدالله أحمد جوحلي بمقبرة الحسيني.

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