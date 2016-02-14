«نبراس» يواصل تفعيل برامجه الوقائية

يحظى ‬المشروع ‬الوطني ‬للوقاية ‬من ‬المخدرات ‬«‬نبراس»‬ ‬بمتابعة ‬شخصية ‬واهتمام ‬من ‬صاحب ‬السمو ‬الملكي الأمير ‬محمد ‬بن ‬نايف ‬ولي ‬العهد ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬وزير ‬الداخلية ‬رئيس ‬اللجنة ‬الوطنية ‬لمكافحة ‬المخدرات، ‬‬وجاء ‬هذا المشروع ‬لتوحيد ‬الجهود ‬في ‬مكافحة ‬المخدرات ‬في ‬المملكة والوقاية منها، ‬ويستمر ‬لمدة ‬5 ‬أعوام ‬على ‬مستوى ‬المملكة ‬كمرحلة ‬أولى، ‬ويأخذ ‬أبعاداً ‬محلية ‬وإقليمية ‬ودولية.‬ وقد دشن في ست مناطق برعاية حاكمها الإداري مما اعطى هذا المشروع الدعم والمتابعة وتوحيد الجهود لتنفيذ برامجه في المنطقة بتعاون الجهات الحكومية والأهلية.

ويهدف ‬المشروع ‬لخلق ‬بيئة ‬خالية ‬من ‬المخدرات ‬من ‬خلال ‬نشر ‬ثقافة ‬الوقاية ‬عبر ‬وسائل ‬الإعلام ‬المختلفة، ‬واستغلال ‬وسائل ‬الدعاية ‬والإعلان ‬لتعزيز ‬القيم ‬الإيجابية ‬والتشجيع ‬عليها، ‬ويقدم ‬خدمات ‬متعددة ‬منها ‬خدمة ‬الاتصال ‬المجاني ‬لسهولة ‬التواصل ‬مع ‬المجتمع (‬1955)‬، ‬تحت ‬إشراف ‬مباشر ‬من ‬اللجنة ‬الوطنية ‬لمكافحة ‬المخدرات، ‬والمديرية ‬العامة ‬لمكافحة ‬المخدرات ‬بمبادرة ‬من ‬الشركة السعودية للصناعات الأساسية» ‬سابك»‬، ‬والعمل ‬على ‬الحد ‬من ‬مشكلة ‬تعاطي ‬المخدرات.‬

وقد صمم المشروع تحت إشراف نخبة من الباحثين والمختصين في مجال الوقاية من المخدرات، وتم تصميمه ليكون مشروعاً متكاملا يغطي كافة الجوانب ويستهدف كل فئات المجتمع، كما أطلقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عددأً من ورش العمل للتحضير لتنفيذ برنامج مختص بتعزيز القيم لدى الأطفال كتجربة أولى، سعياً من «نبراس» لإكساب الأطفال عددا من القيم ذات الأهمية التي تسهم في حمايتهم وبناء شخصيتهم؛ لتجعلهم أطفالا فاعلين وبعيدين عن محيط المخدرات والتعاطي.

الأعمال التنفيذية

أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة مشروع «نبراس» سعادة الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 12-11-1430ه وقرار رقم (332)، هي استجابة مبكرة من قبل المجتمع السعودي لمواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها المحتملة، التي تهدف إلى رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد إستراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة، والتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال، ودعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة بهدف رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية، وحماية المجتمع من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتسعى إلى إنقاص حجم الظاهرة وخفض مستويات الإدمان وأضاف «الشريف» أن اللجنة الوطنية صممت مجموعة من المشروعات التي تساعد في توجيه نهج المجتمع عبر أجهزته المختلفة الحكومية والأهلية لتبني عدد من الخطوات التي تتلاءم مع متطلبات الخطوات لحماية المجتمع وأفراده، وذلك بدءا من عمليات التنشئة المهنية وعملية التعليم الرسمي، وعملية الاحتواء المبكر عبر مؤسسات العمل، أو من خلال مرحلة الإصلاح والتوجيه، وعلى مستوى المعالجة الطبية. علما بأن المجتمع يمتلك بشكل متكامل خطط عمل إستراتيجية لعلاج حالات التعاطي والإدمان وإعادة التأهيل، وأكدت الإستراتيجية الوطنية على أهمية تطوير الأساليب والمعايير ووضعت خطة تنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

الاستثمار بالجانب البشري

من جهته، يؤكد رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. نزار الصالح أن المشروع ما يزال في مرحلته التعريفة، منوهاً بتفعيل برامج هذا المشروع في محافظة الاحساء الاسبوع المقبل برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء بعد ان تم تدشينه بالمنطقة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف.

وأكد الصالح أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض للملتقى التعريفي السابع لهذا المشروع بمنطقة الرياض يوم الثلاثاء المقبل ايذانا بتفعيل برامجه بالمدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

واشار الصالح إلى ان مشروع نبراس بدأ بتفعيل برامجه في المناطق التي تم تدشينه بها، وبين ان الاستثمار بالجانب البشري من أهم ما يوليه نبراس حاليا من خلال تدريب العشرات من المدربين المتخصصين على العمل الوقائي لنقل مهارات التدريب لزملائهم في جميع أنحاء المملكة، وأن سياسة نبراس هي في بناء المهارات للعمل الوقائي لنصل مع الوقت إلى الاكتفاء الذاتي في الكفاءات السعودية المدربة القادرة على حماية المجتمع من آفة المخدرات بإذن الله.

وأكد الصالح، أن الملتقيات العامة، والندوات العلمية، واللقاءات الممنهجة مع أطياف المجتمع، والتي ينتهجها نبراس سوف تؤدي مع الوقت لمزيد من الوعي والإدراك بكيفية حفظ أفراد المجتمع والاجيال القادمة من هذه الآفة.

زيادة الوعي

وقال الرئيس التنفيذي للمشروع إن أهدافنا في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس، تعتمد على زيادة الوعي المجتمعي لتقليل الطلب على المخدرات، مما سيؤدي بإذن الله إلى تقليل نسب الجريمة المرتبطة بتعاطي المخدرات، وتقليل نسب الحوادث المرورية المرتبطة أيضا بتعاطي المخدرات، وتحقيق نسب إيجابية في جودة الأداء لدى الطلاب والعاملين اذا زاد وعيهم بخطورة تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى بناء كفاءات قادرة على التخطيط والتنفيذ للبرامج الوقائية عالية المستوى من خلال الجهود المبذولة.

من جانبة ذكر د. سعيد السريحة مدير ادارة الدراسات والمعلومات بامانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن اول برنامج تدريبي اطلق كان لتطبيق برنامج الوقاية عبر بيئات التعليم الجامعي. حيث تم استقطاب أساتذة جامعيين وخبراء تدريب من 10 جامعات ومن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكليات العسكرية ومن معاهد التعليم العسكري، فضلاً عن خبراء الوقاية من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والدوريات الأمنية والسجون.

وتم تدريبهم على مدار 60 ساعة تدريب ومن المتوقع إيصال برامج الوقاية إلى أكثر من نص مليون مستفيد وذلك خلال ستة أشهر.

التعامل بسرية

كما أوضح مدير إدارة البرامج الوقائية والعلاجية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على الشيباني أن المركز يتعامل مع الحالات التي تصل إليه بسرية تامة، حيث يتم تقييم وضع الحالة من قبل المستشارين، الذين يتعاملون مع الحالة وفقاً لما تفترضه معايير العمل الموضحة، إذ يتم امتصاص توتر الأسر ويتم توجيههم لكيفية التعامل الصحيح مع الحالة بطريقة إعادة علاقات الاحترام والتعامل السلمي والنصح، كما يتمّ رسم برامج تعامل أسري متخصصة مع الحالات ومع الأسر، وتتم المتابعة بشكل مكثف مع الحالة.

وأشار الشيباني إلى أهم الإنجازات التي حققها المركز، منها توفير أخصائيين في مستشفيات الأمل لمتابعة الحالات ورفعها للمشرف على المركز، وتمَّ تخصيص خمسة أسرة في مستشفيات الأمل للمركز، وذلك لتنويم الحالات التي يستقبلها المركز، وتمَّ تسليم ثلاث سيارات لمستشفيات الأمل في منطقة الرياض وجدة والشرقية لنقل مرضى العلاج القسري، ويتمّ التعامل معهم بسرية وخصوصية تامة، وذلك لتقديم التوجيه والإرشاد والنقل القسري للمستشفى للحالات الذهانية التي تمثل خطراً على المدمن ومن حوله.

فيما يخص البرامج النسائية اوضحت مديرة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء الفريح أن برنامج الأسرة يعد أحد المكونات الأساسية لمشروع «نبراس»، المتمثلة في رفع مستوى وعي الآباء والأمهات بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنمية مهارات الأبوين بطرق ووسائل تثقيف الأبناء ووقايتهم من خطر تعاطي تلك المؤثرات العقلية، موضحة أنه سيتم تنفيذ برامج الوقاية الأسرية في عدد من الجهات الحكومية والأهلية والتي منها وزارة التعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وزارة الصحة، المديرية العامة للسجون، هيئة حقوق الانسان، مجلس الشورى، بالإضافة إلى عدد من المراكز التجارية ومنها (المملكة التجاري، السلام مول، النخيل مول، رياض جاليري، حي البجيري، مركز المعارض والمؤتمرات، ساحة المعارض حي الجزيرة).