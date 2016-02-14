فريق سعودي يجري أخطر عملية فصل «رأس» لسيامي سوري.. اليوم

يخوض جراحون سعوديون في تخصص المخ والأعصاب اليوم أخطر عملية فصل توأم سيامي بمنطقة الرأس وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، في عملية هي الثالثة من نوعها ضمن قطار عمليات فصل التوائم السيامية.

وأكمل الفريق الطبي والجراحي كافة الاستعدادات لفصل السيامي السوري "تقى ويقين"، وأظهرت فحوصات الدم أمس خلوها من الالتهابات، كما اجتمع أعضاء فريق جراحة المخ والأعصاب ووضعوا اللمسات الأخيرة للعملية واستعان الفريق بالنماذج البلاستيكية المعمولة للتوأم ومقارنتها بالأشعة المغناطيسية الاخيرة.

الفريان: نسبة النجاح 60%.. والمرحلة الثالثة هي الأصعب

وقال د. أحمد الفريان استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس الفريق الطبي في العملية ل"الرياض" إنه تم خلال الاجتماع وضع الخطة الكاملة ومراحلها بدقة عالية، وسيشارك العديد من التخصصات في العمليه ابتداء من أطباء التخدير برئاسة د. نزار الزغيبي، و د. عدنان الكومي، و د. محمد جمعة ابو الدراهم، وجراحي المخ والأعصاب د.احمد العريدي، د. معتصم الزعبي، د. سرمد الكروي، د. علي بن سلمه، د. محمود يماني، ود. جيمس قودرتش، وكذلك جراحي التجميل د.مناف العزاوي، ود.ناصر الهديب، ويدعم هؤلاء عدد من الفنيين والتمريض.

وحول خطورة العملية أكد د. الفريان أنها تكمن في التصاق الأوردة والشرايين وكذلك دماغي الطفلتين، وتصل نسبة النجاح بإذن الله إلى 60%، مضيفاً "أصعب مرحلة هي المرحلة الثالثة عند فصل الالتصاقات في الأوعية الدموية وكذلك الدماغ، والله نسأل أن يوفق الجميع وأن يمن عليهما بالصحة والسلامة".

من جانبه، أوضح د. نزار الزغيبي رئيس فريق التخدير أن مرحلة التخدير المتوقع أن تستمر ساعتين تشمل تخدير الأطفال ووضع أنبوبة التنفس ووضع القساطر الوريدية والشريانية المستخمدة للمراقبة طوال العمليه وإعطاء الأدوية والسوائل والدم، ويتم تخدير الطفلتين مرات عدة ومعرفة أطباء التخدير بهما كبيرة. وأضاف د. الزغيبي "التحديات المتوقعة أثناء العملية الفصل النزيف وارتفاع ضغط الرأس بعد فصل الاوردة".

يذكر ان العملية متوقع لها ان تستغرق نحو 12 ساعة، ويعتبر هذا النوع من الالتصاق من أصعب العمليات وأكثرها تعقيداً.