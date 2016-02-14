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الأكنسيا عشب يعزز المناعة ويقى من الأمراض..تعرف على الجرعة المناسبة

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الأكنسيا عشب يعزز المناعة ويقى من الأمراض..تعرف على الجرعة المناسبة الأكنسيا عشب يعزز المناعة ويقى من الأمراض..تعرف على الجرعة المناسبة
جهاز المناعة يحتاج دائمًا إلى تدعيم، والأعشاب الطبيعية من الوسائل السهلة والمضمونة لرفع كفاءته، وتعزيز وظائفه، فعلى سبيل المثال تناول الأطعمة والمشروبات التى تحوى فيتامين سى المهم، كالبرتقال والليمون، وتعزيز نسب الحديد فى الدم من خلال السبانخ والكبدة وغيرهما، طرق طبيعية سهلة لتقوية دفاعات جهاز المناعة ضد هجمات الأمراض.

وهناك عشبة يعتبرها بعض الأطباء مذهلة، وتستخرج منها الكثير من المستخلصات المفيدة للمناعة وهى كما يقول الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء عشبة الأكنسيا التى تمنع انتشار البكتيريا من الخلية إلى المجاورة لها، ويتميز مستخلصها بقدرته على تحفيز الخلايا الأكولة، التى تلتهم أى جسم غريب يهاجم الجسم.

ويوضح الدكتور مروان أن الأكنسيا تعزز دفاعات الجسم بشكل كبير للغاية، ويمكن الحصول عليها فى صورة دوائية، ويتعاطاها المريض بنسبة كبسولتين يوميًا، ويوجد منها أيضًا شراب للأطفال جرعته اليومية نحو ثلاث مرات، وبجانبها لابد من تناول جرعات من فيتامين سى المعزز للمناعة، ولا نغفل دور البكتيريا النافعة أو اللاكتوبسلس الموجودة أيضًا فى صوره دوائية وبشكل طبيعى فى الزبادى واللبن الرائب.

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مصر 365