تقرير في الجول - أرقام وحقائق من انتصار ريال مدريد على بلباو

تمكن ريال مدريد من الفوز على نظيره أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو بيرنابيو ضمن الليجا.

وجاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق ثنائية لنجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو وهدف لخاميس رودريجز وتوني كروس.. وسجل للفريق الباسكي خافيير إراسو وجوركا.

وخرج FilGoal.com ببعض الحقائق والأرقام من هذه المباراة نستعرضها معًا من خلال السطور التالية..

يعد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أكثر لاعب هز شباك فريق بلباو في تاريخ الليجا برصيد 16 هدف.

وصل كريستيانو رونالدو إلى 21 هدفا في الليجا هذا الموسم بواقع 14 هدف في ملعب سنتياجو بيرنابيو و 7 أهداف خارج الديار.

نستمر مع أرقام النجم البرتغالي حيث يعد حارس مرمى فريق أتلتيك بلباو جوركا إيرايزوس أكثر حارس استقبل أهدافًا من رونالدو برصيد 15 هدف يليه حارس برشلونة كلاوديو برافو برصيد 11 هدف.

منذ أن تولى زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد أحرز الفريق الملكي 21 هدفا ليصبح أكثر فريق سجل أهدافًا خلال تلك الفترة.

يعد كريستيانو رونالدو أكثر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يساهم في أهداف فريقه برصيد 29 هدف حيث أحرز 21 هدفا و قام بصناعة 8 أهداف.