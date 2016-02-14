إنريكي: ميسي وتوران جاهزان لمواجهة سيلتا فيجو

أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن ليونيل ميسي نجم الفريق وزميله أردا توران جاهزان للمشاركة أمام سيلتا فيجو بالدوري ولا يوجد ما يعيق مشاركتهما.

وكان ميسي قد خضع لجراحة صغيرة بالكلى بسبب مشكلة تواجد حصى بها في حين أن أردا توران قد تعافى من إصابة لحقت به في تدريباته قبل مواجهة فريقه مع فالنسيا في إياب نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء الماضي وأبعدته عن برشلونة.

وصرح إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو بالدوري "ميسي بخير هو بإمكانه اللعب غدا ضد سيلتا فيجو، توران وليو بخير، أردا تلقى إصابة خفيفة خلال التدريبات قبل مواجهة فالنسيا لذا لم يكن هناك أي جدوى من المخاطرة بمشاركته كأساسي يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف "الثنائي بخير وجاهز للمشاركة غدا".

ويستضيف برشلونة غدا نظيره سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة البلوجرانا بنتيجة 4-1 من سيلتا فيجو.