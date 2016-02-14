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بالفيديو – صاروخ زازا يقتل نابولي ويخطف الصدارة ليوفنتوس

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بالفيديو – صاروخ زازا يقتل نابولي ويخطف الصدارة ليوفنتوس بالفيديو – صاروخ زازا يقتل نابولي ويخطف الصدارة ليوفنتوس

قاد الإيطالي سيموني زازا مهاجم يوفنتوس الإيطالي فريقه لتصدر الدوري بعد أن سجل هدف الفوز على ضيفه نابولي في الجولة الـ25 من المسابقة.

وتصدر يوفنتوس البطولة لأول مرة هذا الموسم بعد بداية سيئة قبل أن يتمكن من تحقيق عودة رائعة.

كما أن فوز يوفنتوس في المباراة هو الخامس عشر على التوالي له هذا الموسم محققا رقما رائعا مقتربا من رقم إنتر في عدد الانتصارات المتتالية 17 في موسم 2006-2007.

ورفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 57 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة الثاني.

مباراة بين المتصدر نابولي والثاني يوفنتوس قبل المباراة استضافها ملعب يوفنتوس أرينا في ظل سعي السيدة العجوز لخطف الصدارة والثأر من هزيمة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

شوط أول لم يشهد خطورة تذكر على المرميين باستثناء كرة ألبيول التي تصدى لها بوفون قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا خطأ على مدافع نابولي.

في الشوط الثاني كاد ديبالا أن يخطف هدفا رائعا ليوفنتوس بتسديدة مهدها له بوجبا لكنها جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 88 نجح زازا في خطف هدف الفوز ليوفنتوس بتسديدة بيسراه خدعت بيبي رينا حارس نابولي لتسكن الشباك.

شاهد هدف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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