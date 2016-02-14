أرقام في سحق تشيلسي لنيوكاسل.. افتتاحية تراوري واستمرار صيام آزار

استطاع تشيلسي تحقيق الفوز على نيوكاسل بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ورغم أن تشيلسي يمر بموسم سيء إلا أن هذه المباراة هي العاشرة له بلا هزيمة على التوالي شهدت أربعة أنتصارات وستة تعادلات وهي أطول سلسلة لأي فريق في الدوري هذا الموسم بدون التعرض لهزيمة.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى منذ يناير 2015 التي ينجح فيها تشيلسي في تسجيل أكثر من 3 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الانجليزي حينما سحق رجال جوزيه مورينيو سوانزي سيتي بخماسية في ذاك التاريخ، ومنذ حينها وحتى الآن وطوال عام كامل لم يسجل لاعبي البلوز أكثر من ثلاثة أهداف في أي مباراة بالدوري.

كما تعتبر تلك المرة الأولى منذ ديسمبر 2013 التي يسجل في بيدرو ثنائية في بطولة الدوري وذلك بعد أن كانت آخر ثنائية له مع برشلونة في مرمى خيتافي في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بـ5 أهداف مقابل هدفين.

وافتتح المهاجم بيرتراند تراوري باكورة أهدافه بقميص البلوز وذلك في أول تسديدة له على المرمى في الدوري وذلك في مشاركته الثانية وبذلك يكون تراوري ثاني لاعب في تشيلسي هذا الموسم الذي يسجل من تسديدته الأولى بقميص البلوز بعد لوفتوس تشيك الذي أفتتح أهدافه مع الفريق من تسديدته الأولى على المرمى أيضا ولكنها جاءت في الكأس وبعد 11 مشاركة سابقة.

وعلى الجانب الأخر واصل إيدين آزار غيابه عن التهديف في الدوري الانجليزي للمباراة الـ26 على التوالي ومازال.

رصيد الدقائق التي شارك فيها بدون تسجيل في زيادة ووصل إلى 1859 دقيقة لعب في الدوري بدون أي هدف للجناح البلجيكي.