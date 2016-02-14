ضبط مُسجل بحوزته سلاح نارى و3 كيلو بانجو بأسوان

تمكنت مباحث قسم ثان أسوان من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى عدد من القضايا، عثر بحوزته على سلاح نارى، و3 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، بوصول معلومات للرائد مؤمن فرج، معاون مباحث قسم ثان أسوان، تفيد بقيام "محمد.خ.ع" 24 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى 16 قضية "مخدرات وسرقات عامة"، بالاتجار فى المواد المخدرة عن طريق ترويج كمية منها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية بالاشتراك مع النقيب أحمد البدرى، والنقيب سعد اللبينى، ضباط إدارة البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم، و67 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت 3 كيلو جرام، ومبلغ 125 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر رقم 586 لسنة 2016 إدارى قسم ثان أسوان.