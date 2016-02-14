القبض على تشكيل عصابى تخصص فى بيع الأراضى بمستندات مزورة بالإسماعيلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة، تخصص فى بيع أراضى الإسماعيلية الفضاء بمستندات مزورة.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للعقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة مفادها قيام تشكيل عصابى متخصص فى تزوير مستندات الأراضى الفضاء الكائنة فى المناطق الراقية بمدينة الإسماعيلية، وذلك بتزوير توكيلات وعقود بيع لقطعة الأرض رقم 23 الكائنة بحى الأسرة ــ دائرة قسم أول، ملك ورثة "حسن. ب .ع" يقدر ثمنها بحوالى مليون و700 ألف جنيه، ويقومون بعرض تلك الأرض للبيع على مكاتب العقارات بالإسماعيلية، ويضم ذلك التشكيل كل من المتهمة "سومة. م .ع" 43 سنة حاصلة على دبلوم زراعة مقيمة 6 أكتوبر ــ الجيزة (زعيمة التشكيل)، وزوجها المتهم "محمد .ع. ع" 44 سنة سائق ــ مقيم ذات العنوان، والمتهم " فوزى. ط .ح " 48 سنة سائق مقيم كفر الدوار ــ البحيرة، والمتهم "طايل. م .خ" 45 سنة صف ضابط بالقوات المسلحة سابقاً مقيم مركز ديروط – أسيوط.

وأكدت التحريات السرية صحة المعلومات الواردة، وتأييد ما ورد بالتحريات والمعلومات عن بلاغ "محمد .ح .ب" 25 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث بتضرره من قيام سالفى الذكر بتزوير مستندات قطعة الأرض رقم 23 بحى الأسرة ــ دائرة قسم أول ملك والدة المتوفى وعرضها للبيع على المكاتب العقارية، مقابل مبلغ مالى مليون و700 ألف جنيه، وأفاد بأن والده لم يقم بالتصرف بالبيع أو التنازل عن قطعة الأرض محل البلاغ، وباستصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، تم إعداد عده أكمنة أسفرت عن ضبط المتحرى عنهم سالفى الذكر وبحوزتهم أصل المستندات المزورة وأقروا بارتكابهم الواقعة.

بالكشف الفنى على المتهمين تبين سابقة اتهامهم، والحكم عليهم فى القضابا الآتية: المتهمة الأولى سبق الحكم عليها فى القضية رقم 6039 لسنة 2012 جنح دار السلام بتهمة "تبديد" حبس سنتين، والمتهم الثانى سبق الحكم عليه فى القضية رقم 6986 لسنة 2000 جنح قسم أول 6 أكتوبر بتهمة "إصابة" حبس سنة، والمتهم الثالث سبق الحكم عليه فى القضايا أرقام 11231 لسنة 2011 جنح مركز كفر الدوار بتهمة "تبديد" حبس أسبوع، والقضية 22984 لسنة 2014 جنح مركز كفر الدوار بتهمة "ضرب" حبس 24 ساعة، والمتهم الرابع سبق اتهامه فى القضايا أرقام 10828 لسنة 2008 جنح مركز ديروط أسيوط بتهمة "خيانة أمانة"، والقضية 1889 لسنة 2008 جنح مركز ديروط أسيوط بتهمة "تبديد".. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.