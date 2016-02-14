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أمن أسوان يضبط مزرعة للبانجو قبل ترويجها فى سوق المخدرات

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أمن أسوان يضبط مزرعة للبانجو قبل ترويجها فى سوق المخدرات أمن أسوان يضبط مزرعة للبانجو قبل ترويجها فى سوق المخدرات
تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من توجيه ضربة موجعة لتجار المخدرات، بعد ضبط مزرعة على مساحة قيراط واحد، تستخدم لزراعات البانجو وسط قطعة أرض بقرية المنصورية بمركز دراو، قبل ترويجها على عملائهم فى سوق المخدرات.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة دراو، تفيد قيام مزارع باستخدام جزء من مزرعته بقرية المنصورية، فى زراعة نبات البانجو المخدر.

كلف العميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، النقيب محمد فرج، معاون مباحث مركز شرطة دراو، والقوة المرافقة له، بتقنين الإجراءات وتجهيز قوة أمنية لضبط المتهم والتحفظ على زراعات البانجو قبل استخدامها فى الترويج على عملائهم فى سوق المخدرات.

وتمكنت القوة الأمنية، بالاشتراك مع المقدم يوسف الدهشورى، والنقيب أحمد البدرى، والنقيب سعد اللبينى، ضباط إدارة البحث الجنائى، من مداهمة موقع زراعات البانجو بقرية المنصورية مركز دراو، وتبين العثور على 683 شجرة من نبات البانجو المخدر، مزروعة على مساحة قيراط واحد، وسط زراعات نبات البصل، بالإضافة إلى ضبط كمية من نبات البانجو المخدر تحت التجفيف، كانت مجهزة لغرض الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 398 إدارى مركز شرطة دراو لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإرسال عينات نبات البانجو إلى المعمل الجنائى، وضبط مالك الأرض الهارب "على.ن.ع".

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مصر 365