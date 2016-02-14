وزير الداخلية يفتتح اليوم مبنى مديرية أمن القاهرة بعد انتهاء تطويره

يفتتح اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ظهر اليوم الأحد ، مبنى مديرية أمن القاهرة، بمنطقة باب الخلق، وذلك عقب الانتهاء من ترميم شركة المقاولون العرب للمبنى بالكامل، إثر حادث الانفجار الذى لحق به نتيجة تنفيذ عناصر جماعة بيت المقدس عملية تفجير المبنى فى 24 يناير 2014 .

وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية استعدت للاحتفال من خلال تجهيز فيلم وثائقى عن تاريخ مبنى مديرية أمن القاهرة، لعرضه خلال حفل الاحتفال، والذى يتضمن تاريخ مبنى المديرية منذ نشأته ومراحل تطويره حتى لحظة انتهاء ترميمه وتطويره ، موضحا أن المبنى يتكون من 7 أدوار ويضم 357 غرفة، وفقًا لأحدث التقنيات فى مجال التشييد والبناء.

وكشفت المصادر أنه تم تدعيم المبنى بأحدث الوسائل التكنولوجيا لتطوير المقر الجديد حتى يواكب المستجدات الأمنية الحديثة التى طرأت على الساحة، كما تم بالفعل تدعيم مقر مديرية أمن القاهرة الجديد، عقب تطويره، بأحدث كاميرات المراقبة على مستوى العالم، وهى كاميرات مراقبة تعمل بدقة عالية جدا وذات رؤية واضحة وتعمل على التصوير بدقة الـ"H D"، كما أنها كاميرات متحركة بسرعة كبيرة، وتستطيع الدوران 360 درجة كاملة، وهو ما يجعلها تلتقط وتسجل كافة ما يدور فى جميع الاتجاهات.

وأوضحت المصادر، أن رجال المقاولون العرب، نفذوا عمليات الترميم بكل دقة، عقب مرور أكثر من عامين كاملين على عملية تفجير المبنى التى تمت فى يناير من عام 2014، أى قرابة 750 يوما، كما تم عقب الانتهاء من ترميم المبنى إنشاء أبواب حديدية محكمة أمام مبنى المديرية لزيادة عمليات التأمين، وتدعيم المبنى بأبراج مراقبة من كافة الاتجاهات لإحكام عملية التأمين.

وشملت أعمال التشطيبات والترميم، عمل أنظمة حديثة للمبنى بالكامل، حيث تم إنشاء نظام حريق كامل ووضع كاميرات مراقبة وساوند سيستم، بالإضافة إلى جميع أعمال الكهروميكانيك ونظم المعلومات وخزانات المياه وتدعيم الأسوار وأبراج المراقبة، وشملت أعمال التشطيبات الجرانيت للأرضيات و"تجاليد" الحوائط والأسقف المعلقة إلى جانب تنفيذ خزانات الحريق "جى بى آر" والطلمبات طبقا لمتطلبات الحماية المدنية.

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