نيجيريا تضايق الفراعنة بتأجيل موعد المباراة

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب النسور الخضراء أمام ضيفهم المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي كان مقررا لها يوم 23 مارس المقبل لمدة 3 أيام.

ويستضيف منتخب نيجيريا الفراعنة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد النيجيري لكرة القدم أن المباراة تم تأجيلها لمدة 3 أيام، لتقام يوم 26 مارس.

وجاء القرار من أجل التأكد من جاهزية ملعب أحمدو بلو لاستضافة المباراة.

ويستضيف الفراعنة منتخب نيجيريا على ملعب برج العرب يوم 29 مارس.