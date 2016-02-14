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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم

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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم "التموين" تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لشراء قمح لإنتاج الخبز المدعم
أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية ، عن مناقصة عالمية جديدة لشراء الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم من عدة دول .

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإعلان فى البورصة العالمية، ،عن شراء أقماح من بلاد المنشأ ،ومنها روسيا وفرنسا ورومانيا، وذلك لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتا إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال مناقصة عالمية وسيتم شراء الأقماح من بلد المنشأ ذات الأسعار المناسبة شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها .


>- "التموين" تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح رومانى لإنتاج الخبز المدعم

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مصر 365

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