هل يعود النني في سعي أرسنال المدعوم بالأرقام لتدمير حلم ليستر سيتي ' الرومانسي ' ؟

قد يكون اهتمامك بيوم الأحد يكمن في أنه يوم عيد الحب، لكن بالنسبة لمشجع كرة القدم ومحب الدوري الإنجليزي فعيد الحب بالنسبة له هو فرصة لتعزيز حلم ليستر سيتي "الرومانسي" بالحصول على الدوري أمام أرسنال الذي يسعى أيضا للقب الغائب عنه منذ عام 2004.

ويستضيف أرسنال الثالث صاحب الـ48 نقطة متصدر الدوري ليستر سيتي صاحب الـ53 نقطة، بعدما انتهت مباراة الدور الأول في ملعب كينج باور 5-2 لصالح أرسنال.

ويسعى أرسنال لتكرار فوزه العريض – أو أقل حتى – على ملعب الإمارات، بعدما أنعش أحلامه في اللقب بالفوز على بورنموث في الجولة الماضية 2-0.

بينما حقق ليستر نصرا غاليا أمام مانشستر سيتي 3-1 في لقاء شهد تألق كبير للساحر الجزائري رياض محرز.

هل يحدد اللقاء الفائز بالدوري الإنجليزي؟

بالطبع لا، فاللقاء ضمن الجولة الـ26 ومازال هناك 12 مباراة كاملة بعدها ولكنه قد يعطي الفائز فرصة كبيرة لفرض سيطرته على صراع الصدارة.

ويسعى أرسين فينجر مدرب أرسنال لاستغلال سجله القوي أمام كلاوديو رانييري، الذي فاز عليه في 8 مواجهات وتعادلا في 5 بينما فاز رانييري مرة واحدة.

ومن المتوقع دخول محمد النني في قائمة أرسنال للمباراة، مع توقعات بدخول فرانسيس كوكلين للتشكيل الأساسي وانتفاء سبب غياب النني عن لقاء بورنموث بعد ميلاد ابنته فاطمة في نفس اليوم.

ودخل أرسنال في قائمة الفريق الأولية التي تضم 22 لاعب للمباراة.

وإن شارك النني، ستكون أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي.

أرقام مهمة قبل المباراة

أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال سجل 4 أهداف في 3 مباريات خاضها ضد ليستر سيتي.

ثيو والكوت لعب مباراتين فقط ضد ليستر، وسجل في كلاهما.

في آخر 18 مباراة بين الفريقين في الدوري، فاز أرسنال في 12 ولم يخسر.

أرسنال لم يخسر على أرضه من ليستر سيتي في آخر 8 مواجهات بينهما.

3 من بين الأربعة لاعبين اللذين ساهموا في أكثر من 20 هدفا في الدوري الإنجليزي – سواء بالتسجيل أو الصناعة - سيشاركون في المباراة، وهم رياض محرز (24)، جايمي فاردي (21) وميسوت أوزيل (20)