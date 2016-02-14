أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: وفد من الزمالك سيطير لدبي للتفاوض مع مدرب عالمي

Google+ Print
مرتضى منصور: وفد من الزمالك سيطير لدبي للتفاوض مع مدرب عالمي مرتضى منصور: وفد من الزمالك سيطير لدبي للتفاوض مع مدرب عالمي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن وفد مكون من أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام نائب مدير التسويق سيطير لدبي من أجل التفاوض مع مدرب عالمي.

الزمالك أقال أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق عقب الهزيمة أمام الأهلي في مباراة القمة ليصبح ثالث مدرب يرحل عن القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية "سنرسل وفدا مكون من أحمد مرتضى منصور وشريف إسلام للتفاوض مع مدربين أجانب عالميين لم يسبق لهم التدريب في ".

وأضاف في تصريحات أخرى لقناة العاصمة "هم 3 مدربين على مستوى عالي منهم مدربين سابقين لتوتنام وليفربول".

وأردف "سيسافر أحمد وأمير مرتضى للتفاوض معهم من أجل الاستقرار على أحدهم يليق بنادي الزمالك وجماهيره".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر