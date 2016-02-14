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بالفيديو - مرتضى: قلت لأحمد توفيق كيف تسجل في مرماك ومعك جني!

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بالفيديو - مرتضى: قلت لأحمد توفيق كيف تسجل في مرماك ومعك جني! بالفيديو - مرتضى: قلت لأحمد توفيق كيف تسجل في مرماك ومعك جني!

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سخريته من اتهام أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق بالاعتماد على السحر والشعوذة في مباريات الفريق.

أحمد حسام "ميدو" أطلق تصريحات نارية مساء يوم الجمعة، هاجم فيها مرتضى منصور وأكد أنه يتدخل في عمل الأجهزة الفنية ويلجأ للسحر والشعوذة. "طالع التفاصيل"

وقال مرتضى لقناة "العاصمة": "اجتمعت بلاعبي الفريق اليوم، ووجهت حديثا خاصا لأحمد توفيق".

وواصل ساخرا "قلت له كيف تسجل في مرماك في مباراة القمة، وأنت معك جني بسبعة آلاف جنيه".

ويقصد مرتضى واقعة تسجيل توفيق لهدف فوز الأهلي على الزمالك في مرماه في قمة الدورة الرباعية موسم 2013-2014 تحت قيادة ميدو نفسه.

وأتم مرتضى "أشكر جماهير الزمالك المحترمة جدا جدا جدا على رد فعلها تجاه تصريحات ميدو".

شاهد تصريحات مرتضى

وكان الزمالك قد أقال ميدو من تدريب الفريق، على خلفية خسارة الفريق أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، في بطولة الدوري.

لمشاهدة تصريحات مرتضى منصور للمركز الإعلامي للزمالك كاملة

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فيديو اليوم السابع

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