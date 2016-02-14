النائب محمد عبدالغنى: لم أسب رجال الأمن بالمطار وما حدث لن يمر مرور الكرام

أكد النائب محمد عبد الغنى أن سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ضابط وأمين شرطة من قوة أمن مطار القاهرة، وذلك بعد ما حدث من اعتداء عليه خلال تواجده فى المطار، وأوضح أنه لا يفضل اتخاذ أى إجراء اليوم نظرا لما تناوله خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال عبد الغنى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن ما حدث لن يمر مرور الكرام، مطالبا بضرورة محاسبة أمين الشرطة بالأخص، إضافة إلى الضابط، وذلك لأنهم تعاملوا بصورة غير لائقة.

وأشار عبد الغنى أنه توجه الى المطار اليوم لاستقبال ابنته القادمة من إيطاليا، وكان فى انتظارها أمام المنطقة الجمركية، وأنه التزم بالمكان المخصص للانتظار بعد أن طلب منه أحد أفراد الامن بعدم الدخول، ولكن أمين الشرطة تطاول فى الحديث بصورة غير لائقة، مضيفا أنه لم يتحدث معهم على أنه نائب فى البرلمان فى بادئ المر ولكن بعد أن خرجت ابنته توجه للضابط وعرفه بأنه عضو مجلس النواب وطالبه بضرورة احترام المواطنين وليس لأنه نائب فى البرلمان، ولكن حدث تلاسن بينه وبين أمين الشرطة، وهو ما دفعه لعدم الاستمرار فى الحديث ووعدهم بأنه سيصعد الأمر للمسئولين فى وزارة الداخلية.

ونفى النائب جملة تفصيلا أنه اعتدى على أحد أفراد الأمن قائلا "الكاميرات فى المطار موجودة وتثبت صحة كلامى أننى لم أتجاوز بالمرة المنطقة المخصصة أمام المنطقة الجمركية".

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