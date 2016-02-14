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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى فى أبوصوير بالإسماعيلية

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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى فى أبوصوير بالإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى فى أبوصوير بالإسماعيلية
ألقت مباحث المخدرات بالإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وطلقات نارية فى أبوصوير.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام كل من المتهم " محمود. ح. ح " 28 سنة عاطل مقيم أبوخروع ــ دائرة مركز أبوصوير والمتهم " إبراهيم .ح .ح" 25 سنة عاطل مقيم عزبة فرغلى ــ دائرة مركز أبوصوير بإحراز أسلحة نارية.

وبإعداد عدة أكمنة بالاشتراك مع مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بفرع الأمن العام بالإسماعيلية، بأماكن تردد المتحرى عنهما سالفى الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ( 6431 ط ص د) ماركة هيونداى فيرنا وبحوزتهما سلاح نارى طبنجة 9 مم و ( 18 ) طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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