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مرور الجيزة يضبط 45 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة فى يناير الماضى

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مرور الجيزة يضبط 45 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة فى يناير الماضى مرور الجيزة يضبط 45 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة فى يناير الماضى
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق بهدف الحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فى وقوع العديد من الإصابات والوفيات نتيجة لتعاطى عقاقير مخدرة.

وتمكنت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على الطرق خلال شهر يناير الماضى من إجراء تحليل طبى لـ 210 حالة من سائقى السيارات بشتى أنواعها، وتم إثبات تعاطى 45 سائقا للمواد المخدرة و 165 حالة سلبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه، أكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، أن تلك الحملات تكون بشكل مفاجئ على جميع الطرق، حتى يتم رصد عدد كبير من المخالفين بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى يتم إجراء تحليل طبى، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، ويتم فحص العينات التى تتنوع ما بين تعاطى مخدر الحشيش أو عقاقير الترامادول وأنواع أخرى.

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مصر 365